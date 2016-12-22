Сбербанк изучит жалобы «Транснефти» по спору на 66 млрд руб.

В Сбербанке заявили, что готовы изучить кассационные жалобы «Транснефти» по спору о сделке с производными финансовыми инструментами, в которой транспортная монополия потеряла 66 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка, представитель «Транснефти» подтвердил РБК подачу жалобы.

«Сбербанк изучит доводы кассационной жалобы и направит свои возражения в суд кассационной инстанции», — сообщила собеседник агентства. В кредитной организации напомнили, что решение суда отказать монополии в иске поддержано Центробанком и «всеми участниками рынка».

​Судебный спор между «Транснефтью» и Сбербанком связан со сделками с производными финансовыми инструментами (деривативами), которые стороны заключили в 2014 году. Тогда Сбербанк предложил «Транснефти» сложный производный инструмент для снижения стоимости обслуживания ее облигационного долга. Инструмент представлял собой комбинацию двух барьерных опционов на продажу и покупку валюты, но в результате резкого роста курса доллара к рублю монополия понесла значительные убытки.

В январе 2017 года «Транснефть» обратилась в суд, а в начале июня столичный Арбитражный суд признал, что сделка со Сбербанком была недействительной, а кредитная организация действовала недобросовестно. В апелляционной инстанции Сбербанку удалось оспорить судебное решение — Девятый арбитражный суд Москвы счел сделку законной.