В Москве эвакуировали сотрудников посольства Японии

Сотрудников посольства Японии в Москве эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва. Об этом РБК заявил сотрудник посольства.

«Здание посольства эвакуируют, эвакуация идет уже около часа. Сейчас я нахожусь в кафе рядом с посольством», — рассказал собеседник РБК.

Посольство находится в Москве по адресу: Грохольский переулок, 27.

Волна звонков о минировании школ, госструктур и различных организаций в городах России началась 10 сентября. При этом на данный момент ни одна угроза взрыва не подтвердилась.

19 октября в Госдуме предложили сажать на 10 лет за ложные звонки о заложенных бомбах. Сейчас «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» карается штрафом до 200 тыс. руб., исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. При наступлении тяжких последствий срок увеличивается до пяти лет.

5 октября ФСБ заявила об установлении личностей подозреваемых, которые могли быть организаторами анонимных звонков о массовом минировании зданий по всей России. По данным ФСБ, за анонимными звонками могли стоять четыре россиянина, которые на данный момент находятся за рубежом, но имеют пособников на территории России. По факту звонков о минировании ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).