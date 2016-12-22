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В СК извинились перед внуком Визбора за шестичасовую задержку допроса
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В СК извинились перед внуком Визбора за шестичасовую задержку допроса
Дело Серебренникова, 14:06
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В СК извинились перед внуком Визбора за шестичасовую задержку допроса

Следователи извинились перед внуком советского музыканта Юрия Визбора Юрием Лобиковым за 6-часовую задержку допроса по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщил РБК адвокат ​артистов и сотрудников «Гоголь-центра» Дмитрий Хорст.

Лобикова вызвали в Следственный комитет России к 14:00, в само здание их запустили в 15:49, а допрос начался лишь в 20:10, заметил Хорст. В 21:21 он был закончен.

​«Нам были принесены извинения от следственной группы, объяснили объективными причинами. Они обмолвились, что имел место вызов скорой помощи в Следственный комитет. Извинения приняты, конфликта не было, но недовольство имело место на тот момент. Люди повели себя корректно и разумно», — сказал Хорст.

19 октября адвокат в беседе с РБК заявил, что расценивает задержку допроса как давление на подзащитного. Лобикова вызвали в СК, потому что он бывший сотрудник проекта «Платформа», на реализацию которого в 2011–2014 годах государством были выделены 200 млн руб. и которые впоследствии, по данным следствия, были похищены.

По делу проходят Кирилл Серебренников, бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева. Все они, кроме арестованного Малобродского, содержатся под домашним арестом. 17 октября Басманный суд продлил им меру пресечения.

В конце сентября пресс-служба «Гоголь-центра» сообщала РБК, что «большое количество» актеров театра вызвали на допрос в СК. Хорст не называл точное число вызванных к следователям актеров из-за подписки о неразглашении.

Юрий Визбор — известный советский бард, один из основоположников жанра авторской песни и создатель жанра песни-репортажа. Он написал более 300 песен. Скончался артист в Москве от рака печени 17 сентября 1984 года.

У Визбора двое внуков — Варвара Визбор и Юрий Лобиков. Оба занялись творческой деятельностью. До февраля 2013 года Лобиков был музыкальным руководителем «Седьмой студии», позже в той же должности он работал в «Гоголь-центре».

Автор: Илья Немченко.
Теги: Кирилл Серебренников , «Седьмая студия» , «Платформа»
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