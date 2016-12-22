Бывшего замглавы Мурманской области арестовали по делу о мошенничестве

Компания экс-главы «Роснефти» занялась с Intesa проектом на $20 млрд

Google будет добиваться права для детей-нелегалов остаться в США

«Киевэнерго» Ахметова пригрозила оставить столицу Украины без воды

Во Владивостоке начались российско-индийские учения «Индра-2017»

5 женщин, открывших бизнес благодаря своей изобретательности

В СК извинились перед внуком Визбора за шестичасовую задержку допроса

МВД насчитало в России 2,6 млн нелегальных мигрантов

Двое из яйца: как необычные игрушки принесли миллиарды

В Германии предъявили обвинение надзирателю концлагеря Майданек

Сбербанк изучит жалобы «Транснефти» по спору на 66 млрд руб.

Футболиста «Зенита» номинировали на приз лучшему игроку в Лиге Европы

В Москве эвакуировали сотрудников посольства Японии

Лавров заявил о мешающем договариваться «русофобском раже» конгресса США

Проблема явки: почему часть сторонников Путина может не прийти на выборы

В мэрию Москвы подали заявку на проведение «Русского марша»

Президиум ВАК счел несостоятельными претензии к диссертации Мединского

Москалькова изучит материалы СК по жалобе на преследования геев в Чечне

Суд отклонил иск журналиста «Новой газеты» Али Феруза к МВД

ФАС предложила аэропорту Вексельберга самые высокие тарифы на юге России

Курс евро на 21 октября

EUR ЦБ: 67,89 (-0,04)

Курс доллара на 21 октября

USD ЦБ: 57,51 (-0,06)

В МВД назвали срок возможной установки постов на границе с Белоруссией

В США испытали конкурента покупаемого у России ракетного двигателя РД-180

Экс-губернатора Новосибирской области приговорили к трем годам условно

СМИ сообщили о столкновениях пешмерга и иракских военных под Киркуком

Отстраненный от футбола Блаттер приедет на ЧМ-2018 по приглашению Путина

Microsoft стала дороже $600 млрд впервые со времен пузыря доткомов

Роспотребнадзор установил новый запрет на продажу «боярышника»

Шрёдер рассказал об отношениях с Сечиным после прихода в «Роснефть»