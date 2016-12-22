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Суд отклонил иск журналиста «Новой газеты» Али Феруза к МВД
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Суд отклонил иск журналиста «Новой газеты» Али Феруза к МВД
Общество, 13:03
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Суд отклонил иск журналиста «Новой газеты» Али Феруза к МВД

Басманный суд Москвы отклонил иск журналиста «Новой газеты» Худобери Нурматова (Али Феруза) к МВД, ​в котором тот просил признать незаконным отказ в предоставлении ему временного убежища в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В удовлетворении исковых требований Нурматова отказать в полном объеме», — огласила решение судья. Представитель журналиста Ирина Бирюкова заявила о намерении обжаловать решение суда.

В ходе заседания юрист сообщила, что депортация журналиста в Узбекистан, которая может стать следствием решения МВД об отказе в убежище, грозит Нурматову пытками и уголовным преследованием из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, адвокат добавила, что у Нурматова в России живет пожилая мать, которая находится у него на иждивении.

Бирюкова подчеркнула, что с 2015 года территориальный миграционный орган не проверял обстоятельства, связанные с риском возвращения на родину журналиста.

Представители МВД опровергли пояснения Бирюковой, заявив, что указанные обстоятельства проверялись миграционными органом. По словам ответчиков, нетрадиционная ориентация не является причиной для предоставления убежища в России, а пожилую мать Нурматов «не содержит». В полиции информацию о риске применения пыток к Нурматову также не подтвердили.

В мае Министерство внутренних дел отказало Нурматову в праве на получение политического убежища. В пресс-центре МВД тогда сообщили, что ведомство не нашло для этого оснований. Нурматов подал апелляцию в суд на отказ МВД 31 июля.

1 августа Басманный суд Москвы постановил выдворить гражданина Узбекистана в связи с нарушением режима пребывания на территории России, но через неделю приостановил депортацию журналиста.

Теги: «Новая газета» , Али Феруз
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