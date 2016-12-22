МВД насчитало в России 2,6 млн нелегальных мигрантов

На территории России находятся 2,6 млн ​нелегальных мигрантов. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, передает «Интерфакс».

При этом Горовой отметил, что доля нелегальных мигрантов сокращается. «Мы идем к снижению количества (нелегальных мигрантов) и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше», — сказал он.

Представитель ведомства отметил, что уже 2 млн иностранцев запретили въезд в Россию.

В мае уполномоченная по правам человека в России России Татьяна Москалькова подготовила доклад, в котором утверждалось, что, по экспертным оценкам, на территории страны находятся от ​8 до 10 млн нелегальных мигрантов. «В Российской Федерации постоянно более 90 суток находятся 3,4 млн человек, не оформивших документы, предоставляющие им право на пребывание в нашей стране; из которых 81,4% — граждане государств — участников СНГ», — говорилось в документе.

5 октября сотрудники полиции в рамках операции «Нелегал-2017» обнаружили, что в гостинице в центре Москвы два предпринимателя зарегистрировали 66,8 тыс. приезжих из Средней Азии.