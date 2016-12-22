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Роскачество привлекло в наблюдательный совет Собчак и Бондарчука
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Роскачество привлекло в наблюдательный совет Собчак и Бондарчука
Общество, 11:31
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Роскачество привлекло в наблюдательный совет Собчак и Бондарчука

В наблюдательный совет Роскачества вошли 40 знаменитостей, которые будут формировать общественное мнение и помогать в верификации товаров. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

В списке членов совета общественно-политические деятели, певцы, спортсмены. В частности, туда вошли журналист Ксения Собчак, режиссер Федор Бонадрчук, телеведущая Елена Летучая, музыкант Игорь Бутман, телеведущий Дмитрий Дибров, певица Валерия, спортсменка Елена Исинбаева, певец Дмитрий Маликов, телеведущая Елена Малышева, хоккеист Вячеслав Фетисов, телеведущий Леонид Якубович. В Роскачестве полагают, что набсовет должен принимать «важные стратегические решения».

«Проблемы качества сегодня волнуют всех: и представителей бизнес-объединений, и лидеров общественного мнения, и простых граждан. Поэтому в совет вошли, можно сказать, герои нашего времени», — сказано в сообщении. Согласно плану Роскачества, члены совета будут повышать потребительскую грамотность населения, в том числе формировать общественное мнение, вести планы исследований и контролировать этапы тестирований.

Роскачество проводит регулярные исследования товаров народного потребления. Кроме того, ведомство выступает оператором государственного Знака качества для лучших отечественных товаров на основании результатов исследований.

Теги: Ксения Собчак , Федор Бондарчук , «Роскачество»
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