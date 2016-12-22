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В Госдуму внесли законопроект о «народных инспекторах»
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В Госдуму внесли законопроект о «народных инспекторах»
Общество, 12:06
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В Госдуму внесли законопроект о «народных инспекторах»

Правительство внесло в Госдуму законопроект о внедрении института «народных инспекторов». Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Под «народным инспектором» подразумеваются российские граждане, которые зафиксировали нарушение ПДД с помощью «устройств, оснащенных камерами и специальным программным обеспечением». Затем видеозапись должна быть зарегистрирована на портале государственных услуг. На основании этих данных нарушителю может быть назначено административное наказание.

Законопроект о «народных инспекторах» был одобрен правительством в начале октября. Как рассказали РБК в пресс-службе «открытого правительства», новый регламент может вступить в силу через год после принятия законопроекта Государственной думой и разработки необходимой документации.

Как рассказал министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, гражданин сможет стать «народным инспектором», если зарегистрируется на портале государственных услуг и установит на свое мобильное устройство программу, которая может редактировать сделанную фото- или видеозапись. Данные материалы с указанием даты, времени и геолокации будут отправлены в ГИБДД. Абызов отметил, что «народные инспекторы» смогут следить за самыми опасными нарушениями правил дорожного движения, такими как выезд на встречную полосу движения, проезд на красный свет светофора, агрессивное вождение или непропуск пешехода на пешеходном переходе.

По данным ГИБДД, с начала года до 5 октября 2017 года в России было зафиксировано 103,6 тыс. ДТП, жертвами которых стали 11,4 тыс. человек. В 2016 году за аналогичный период погибли около 15 тыс. человек.

Теги: законопроект , Правительство , нарушение ПДД , «Народный инспектор»
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