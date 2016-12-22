Более 20 человек получили ранения в ДТП с пассажирским автобусом в Турции
Общество, 11:01
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Более 20 человек получили ранения в ДТП с пассажирским автобусом в Турции
Не менее 20 человек получили ранения при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в провинции Афьонкарахисар на западе Турции. Об этом сообщает местная газета Milliyet.
По данным издания, пострадали 23 пассажира. Инцидент произошел в 7:30 утра по местному времени (совпадает с московским), в настоящее время полиция выясняет причины аварии. На месте происшествия работают медики и пожарные бригады.
Ранее в октябре в Турции возле курортного города Анталья перевернулся автобус с туристами. По информации газеты Hürriyet, микроавтобус перевозил в том числе туристов из Германии. В результате ДТП 11 человек получили ранения, в том числе годовалый ребенок.