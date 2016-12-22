Фокусника Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании

Британская модель Наташа Принс обвинила фокусника и иллюзиониста Дэвида Блейна в изнасиловании. Как сообщает The Daily Beast, Скотланд-Ярд начал расследование.

Модель утверждает, что Блейн изнасиловал ее в частном доме в лондонском районе Челси летом 2004 года, спустя несколько месяцев после ее 21-летия. Как сообщили в Скотленд-Ярде, девушка подала заявление в полицию в ноябре 2016 года. «На данном этапе арестов не проводилось, и расследование продолжается», — пояснили правоохранители.

По данным издания, в сентябре полиция уведомила адвоката Блейна о необходимости прилететь в Великобританию на допрос. «Мой подзащитный категорически отрицает, что он когда-либо прибегал к сексуальному насилию по отношению к любой женщине и, в частности, он отрицает изнасилование женщины в 2004 году», — сообщила The Daily Beast адвокат Марти Сингер, уверив, что ее подзащитный готов сотрудничать со следствием, поскольку ему «нечего скрывать».

Ранее после обвинений в сексуальных домогательствах глава продюсерской компании Amazon Studios Рой Прайс подал в отставку. Как сообщало издание Hollywood Reporter, бизнесмена обвинила продюсер Айза Хэкетт, ​дочь известного фантаста Филипа Дика. По словам Хэкетт, глава продюсерской компании неоднократно делал ей «непристойное предложение», несмотря на ее отказы и то, что она состоит в браке.

Волна обвинений известных личностей в сексуальных домогательствах началась, после того как в СМИ появилась информация о продюсере Харви Вайнштейне. В публикации NYT несколько голливудских актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвитнет Пэлтроу, обвинили его в сексуальных домогательствах. Позднее выяснилось, что репортеры неоднократно пытались опубликовать историю о Вайнштейне, но им это не удавалось сделать из-за влиятельных покровителей продюсера.