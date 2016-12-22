В Новом Уренгое самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Пассажирский самолет сообщением Москва — Новый Уренгой выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе прибытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

По данным ведомства, самолет выкатился за пределы полосы «незначительно». «Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал», — пояснил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, с 08:00–09:00 по местному времени (06:00–07:00 мск) аэропорт Новый Уренгой был закрыт, в настоящее время он работает в штатном режиме.

Как сообщили РБК в отделе по связям с общественностью аэропорта Новый Уренгой, информации, что самолет, прилетевший 20 октября из Москвы, выкатился за взлетно-посадочную полосу, нет. «У нас есть предварительная информация, что он подъехал к полосе за 0,2 м до торцевых огней [на взлетно-посадочной полосе], но о том, что он выкатился за пределы полосы, информации нет. Сейчас на месте работает комиссия, по результатам которой будут точно известны обстоятельства произошедшего», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Источник РБК в авиадиспетчерских кругах сообщил, что речь идет о самолете Boeing 737 авиакомпании «Глобус», входящей в группу S7 Airlines.

РБК направил запрос в авиакомпанию S7 Airlines.