В сети появилось видео пожара на газопроводе в Подмосковье после взрыва

В сети появилась видеозапись взрыва на газопроводе в Луховицком районе Подмосковья. На видеозаписи видны яркие вспышки и «факельное возгорание» высотой в 20 метров.
Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Подмосковью, информация о взрыве поступила спасателям в 6:25. Разрыв произошел в поле, рядом с поселком Красные поймы, но угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в МЧС. При инциденте никто не пострадал.
Местные жители рассказали телеканалу «360», что от взрыва в домах «дрожали стекла». «Проснулся от взрыва. Все небо было освещено, и был громкий гул», — сообщил очевидец Валентин Архаров. По словам местной жительницы Алины Литвиновой, пожар на месте происшествия продолжался около получаса.