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Тиллерсон рассказал о разнице в стиле мышления с Трампом
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Тиллерсон рассказал о разнице в стиле мышления с Трампом
Политика, 08:06
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Тиллерсон рассказал о разнице в стиле мышления с Трампом

В интервью The Wall Street Journal госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о том, в чем его подход к работе отличается от того подхода, который характерен для американского лидера Дональда Трампа. По мнению главы Госдепа, у него и президента разные стили мышления.

«Я вижу различия в том, как мы думаем», — пояснил Тиллерсон. Глава Госдепа подчеркнул, что Трамп ориентируется на достижении задач в «очень короткие сроки», когда как Тиллерсон нацелен на их осуществление в долгосрочной перспективе — за «10-20 лет».

Госсекретарь сказал, что одним из его главных долгосрочных приоритетов является изменение баланса торговых отношений и отношений национальной безопасности с Китаем, даже когда он «принял суровый тон» Трампа в отношении «экономической мощи Азии». WSJ подчеркивает, что накануне, 19 октября, Тиллерсон пригрозил Китаю арсеналом экономических мер, «способных заставить» Пекин устранить торговые дисбалансы и продолжающийся территориальный спор в Южно-Китайском море.

Китайские стратегии: начнет ли Дональд Трамп торговую войну с Пекином?
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В середине августа Соединенные штаты начали расследование против Китая, который Вашингтон подозревает в нарушении прав на интеллектуальную собственность, а также в дискриминации и ограничении американской торговли. Трамп пообещал, что США будут бороться с «любой страной», которая «незаконно вынуждает» американские компании отдавать свои технологии в качестве платы за выход на рынок.

Такие заявления были сделаны на фоне растущего напряжения между Китаем и США из-за разногласий в политике в отношении КНДР. Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон позволил Пекину зарабатывать «сотни миллиардов долларов в год на торговле», а в ответ китайские власти «бездействуют» в отношении Пхеньяна.

Теги: Рекс Тиллерсон , Дональд Трамп
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