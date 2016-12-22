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Правительство выделит 2 млрд руб. на шесть самолетов-амфибий Бе-200ЧС
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Правительство выделит 2 млрд руб. на шесть самолетов-амфибий Бе-200ЧС
Общество, 07:26
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Правительство выделит 2 млрд руб. на шесть самолетов-амфибий Бе-200ЧС

Бюджет передаст МЧС 6 млрд руб. на оплату контракта на поставку шести самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно распоряжению президента. которое было дано еще в 2011 году, исполнителем контракта был назначен Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева. Самолеты должны быть переданы авиационно-спасательному центру Сибирского регионального центра МЧС и авиационно-спасательному центру Дальневосточного регионального центра МЧС. 

Таганрогский завод в 2013 году заключил с Минобороны  контракт на поставку 6 самолетов-амфибий. Однако контракт не был исполнен. В результате в конце августа суд удовлетворил иск военного ведомства о взыскании неотработанного аванса в размере более 6,726 млрд руб. На предприятии причины срыва контракта объяснили заказом на поставку самолетов для МЧС и переносом производства из Иркутска в Таганрог.

Самолет-амфибия Бе-200 был разработан в 1990-х годах на Иркутском авиационном заводе. В России он начал эксплуатироваться с 2003 года. Самолет применяется для тушения пожаров и проведения поисково-спасательных операций. В своей противопожарной версии он может брать на борт до 12 тонн воды. В июле глава ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин сообщил о планах открыть лицензионное производство этих самолетов в Китае. 

Теги: Правительство , Бе-200
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