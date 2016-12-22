Глава МИД Финляндии рассказал о перспективах членства страны в НАТО

Финляндия не исключает для себя членство в НАТО, однако не считает, что сейчас этот вопрос является актуальным. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

Журналист обратился к Сойни с вопросом о том, будет ли готова Финляндия вступить в НАТО, если Швеция, с которой у страны налажено военное сотрудничество, последует по этому пути. В ответ Сойни подчеркнул, что ни в одной из этих стран не ведется активное обсуждение возможного членства в Североатлантическом альянсе. При этом он не стал исключать подобной возможности в будущем.

«Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», — рассказал глава МИД.

Сойни отметил, что Хельсинки не чувствует военной угрозы со стороны России, и это мнение разделяет большинство финских политиков. «Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится», — сказал он. В то же время он указал на то, что Финляндия стремится поддерживать хорошие отношения со всеми своими соседями. «Мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее. И мы думаем, что подобное многостороннее сотрудничество, основанное на взаимных договоренностях и международном законодательстве, — вот, что хорошо для любой небольшой страны», — пояснил дипломат.

В июле 2016 года опрос, проведенный среди жителей Финляндии, показал, что почти половина (48%) населения страны поддерживает проведение референдума о вступлении в НАТО. Тем же летом после переговоров с финским президентом Владимир Путин подчеркнул, что Россия уважает нейтральный статус Финляндии. «Мы приняли решение и реализовали его — мы отвели от границ Финляндии все наши войска на глубину 1,5 тыс. км. И несмотря ни на какое напряжение, ничего не сделали такого, что могло бы вызвать озабоченность финнов», — рассказал Путин. Однако в случае ее вступления в альянс Москва увеличит военное присутствие в регионе, подчеркнул президент. «Это значит, что финские войска перестанут быть суверенными. Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которая окажется на границах Российской Федерации. Как вы думаете, мы дальше так и будем действовать? На полторы тысячи отвели войска и так и оставим?», — прокомментировал он перспективы финского членства в НАТО.