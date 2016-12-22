МЧС отчиталось о подаче электричества на социальные объекты в Балтийске

Экстренным службам удалось вернуть электричество на социально значимые объекты в Балтийске, работы по восстановлению электроснабжения в жилых домах продолжаются. Об этом говорится в заявлении регионального управления МЧС.

Всего, как сообщили в ведомстве, в результате пожара на электроподстанции без света остались порядка 30 тыс. человек. «В настоящее время силами РСЧС ведутся аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение социально-значимых объектов организовано от резервных источников питания. Перебоев в работе медицинских объектов нет», — сообщили в МЧС.

Для координации действий и решения возникших затруднений спасатели развернули оперативный штаб в Главном управлении МЧС России по Калининградской области. В самом Балтийске работают две оперативные группы.

Как передает «Интерфакс», правительство региона полагает, что полностью восстановить электроснабжение в Балтийске удастся к утру. «Мы ожидаем, что к утру полностью обеспечим город энергоснабжением. По ситуации с ремонтом подстанции информация появится после оценки масштаба понесённого урона», — заявил губернатор Антон Алиханов.

Масштабное отключение электричества в самом западном городе России произошло из-за пожара, который начался на электроподстанции в 18:38 по местному времени. Глава Балтийска, в котором проживают около 40 тыс. человек, Сергей Мельников, сообщил, что после аварии оказались также отключены вода и отопление.