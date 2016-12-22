Путину на фестивале молодежи подарили значки Мозамбика и Сербии

После окончания заседания клуба «Валдай» в Сочи президент Владимир Путин зашел в одно из кафе в Олимпийском парке, где пообщался с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Среди студентов, которые встретились с главой государства, были представители Бразилии, Хорватии, Мозамбика, Сербии. Как передает ТАСС, в тот момент, когда Путин зашел в кафе, они танцевали под гитару. Общение президента с участниками фестиваля перешло в обсуждение вопросов внешней политики. Так, студент из Бразилии попросил Путина усилить взаимодействие в рамках БРИКС, а студент из Хорватии захотел узнать у него подробности переговоров с хорватским президентом Колиндой Грабар-Китарович.

​«Мы публично не говорили — сейчас могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объемы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу», — ответил ему Путин.

После завершения разговора к президенту обратились гости из Сербии и Мозамбика. Они подарили ему значки с символикой своих стран. Студенты самостоятельно прикрепили их на лацканы пиджака Путина.

Путин прибыл в Сочи 15 октября на открытие фестиваля. Всего на церемонию приехали около 10 тыс. человек из 150 стран мира. Закрытие фестиваля пройдет 22 октября.