Причиной наезда на людей в Харькове назвали уличные гонки

Обстоятельства наезда на людей в Харькове, при котором погибли пять человек, позволяют говорить, что его причиной стали уличные гонки. Об этом в своем Facebook написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Геращенко отметил, что девушка, находившаяся за рулем даже не попыталась остановиться перед тем, как врезалась в стоящих на тротуарах людей. Ссылаясь на видео ДТП, он предположил, что причиной этого стало то, что машина участвовала в нелегальных гонках.

«После того, как сегодня харьковский интернет-провайдер «Триолан» выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского исполкома, все стало ясно. «Лексус», оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову. А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить», — заявил Геращенко.

К своей заметке Геращенко прикрепил видео, опубликованное на YouTube, которое смонтировано из записей с двух камер наблюдения. На первой части ролика показаны две машины, которые на высокой скорости проносятся по улице параллельно друг другу. Следующая камера зафиксировала сам момент аварии. Вначале по перекрестку быстро проезжает первый автомобиль. Вслед за ним выезжает вторая машина, однако она врезается в едущий ей наперерез транспорт и вылетает на тротуар.

«Следствие теперь должно установить личность водителя второго авто, участвовавшего в «покатушках». Он будет важным свидетелем в деле по установлению виновных в харьковской трагедии, за которой последует неотвратимое наказание!», — прокомментировал запись Геращенко.

Виновницей ДТП в Харькове стала 20-летняя Алена Зайцева, сводная сестра люстрированного заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Девушка является студенткой третьего курса Харьковского национального университета. 18 октября ее Lexus после столкновения с другой машиной на высокой скорости врезался в пешеходов на на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова. При этом она ехала на красный сигнал светофора.

Жертвами аварии стали пять человек. Они погибли на месте. Еще шесть человек были госпитализированы. На следующий день, 19 октября,стало известно, что Зайцева была задержана. Уголовное дело против нее возбудили по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК Украины. Внедорожник, на котором она врезалась в пешеходов, принадлежал ее отцу.