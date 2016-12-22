СМИ сообщили о сбоях в работе аэропорта Пулково

Часть рейсов в санкт-петербургском аэропорту Домодеово оказались задержаны из-за отсутствия трапов. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на слова очевидцев.

Проблемы с приемом рейсов начались в аэропорту еще днем. О них стало известно после прибытия самолета из Вены. Пассажиров рейса задержали на полтора часа из-за отсутствия трапа. При этом, как утверждают летевшие на самолете, рядом с самолетом стоял самоходный трап, однако из-за отсутствия водителя службы аэропорта прибегли к телетрапу.

В аэропорту причину задержки объяснили проверкой, которая ведется после того, как из-за обрушения трапа погибла полуторагодовалая девочка. «На время расследования по инциденту 28 сентября одиннадцать трапов одной конфигурации и производителя выведены из эксплуатации для проверки технического состояния. До завершения проверки оборудования и переаттестации персонала обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки пассажиров переведено на телетрапы», — объяснили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки», к вечеру в аэропорту были задержаны еще несколько рейсов. С 18:00 по 22:00 из 39 рейсов в Пулково вовремя были отправлены только 16. Пассажирам, по данным издания, объяснили происходящее тем, что в аэропорту остался только один водитель самоходных трапов. «В аэропорту остался один траповщик, который может сесть за руль и подвезти пассажиров. Он ездит по очереди к самолетам», — приводит «Фонтанка» объяснение служб аэропорта со ссылкой на слова пассажиров.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, часть рейсов накануне, 19 октября, были задержаны на несколько часов. Так, рейс FV-6271 в Ростов-на-Дону, который должен был быть отправлен по расписанию в 16:45, вылетел из аэропорта в 18:59. Согласно показаниям на 01:15 мск, данные о задержках рейсов на табло не отображаются.

​Инцидент с трапом в аэропорту Пулково произошел 29 сентября. Во время выхода пассжиров из самолета, трап обрушился, из-за чего получила травмы женщина 1973 года и ее полуторагодовалая внучка. Они были госпитализированы. 14 октября пострадавшая девочка скончалась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых.