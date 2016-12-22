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Постпред США в ООН обвинила Россию в «военных действиях» против Америки
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Постпред США в ООН обвинила Россию в «военных действиях» против Америки
Политика, 00:12
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Постпред США в ООН обвинила Россию в «военных действиях» против Америки

Вмешиваясь в процесс американских выборов в 2016 году Россия тем самым развязала «военные действия» против Америки, заявила постпред США Никки Хейли. При этом, по мнению американского дипломата, схожие «атаки» Москва проводит по всему миру, передает ее слова The Washington Examiner.

О своей уверенности в российской агрессии Хейли рассказала во время дискуссии, организованной в Институте Джорджа Буша, на которой также присутствовали экс-госсекретари Кондолиза Райс и Мадлен Олбрайт. «Когда какая-либо страна может прийти и вмешаться в выборы в другой стране, это называется военные действия», — заявила Хейли.

По ее мнению. схожие акты агрессии Россия совершает и против других стран. «Они делают это повсюду. Это их новое оружие», — поделилась своей уверенностью Хейли.

Напряженность в отношениях между Россией и США она также объяснила действиями России. «Я нахожу это просто очаровательным: русские, да благословит их господь, удивляются: «Почему американцы так настроены против России? Почему они накладывают санкции? Ну, не вмешивайтесь в наши выборы, и мы перестанем быть настроенными против России», — объяснила свою позицию постпред США при ООН.

Ранее, 15 октября, стало известно, что местные власти в США намерены модернизировать оборудование для проведения выборов в связи с угрозой российского вмешательства. Для защиты систем, связанных с подсчетом голосов, от российских хакеров, в штат избиркомов теперь будут вводиться специалисты по кибербезопасности.

В США продолжается расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Москву обвиняют в кибератаках и попытках оказать влияние на выбор американцев с помощью социальных сетей и подконтрольных СМИ.

Теги: США , ООН , вмешательство России в выборы
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