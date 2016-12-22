Сторонники Саакашвили решили продолжить протесты у Верховной рады

Партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили объявила о решении продолжать протестную акцию у здания Верховной рады Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление активистов.

​«Движение новых сил» Михаила Саакашвили принял решение оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста», — зачитал обращение к протестующим участник партии Александр Леменов. Он подчеркнул, что участникам протеста необходимо «продолжать бороться за наши требования». При этом, в обращении подчеркивается, что все остальные участники акции «продолжают добиваться выполнения наших совместных требований своими методами».

Протесты у здания Верховной рады начались 17 октября. Участники акции потребовали у украинских властей отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство.

На следующий день, 18 октября, протесты переросли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили против участников акции слезоточивый газ и попытались штурмом взять палаточный лагерь, который был разбит под стенами Рады. 11 участников митинга были задержаны.

Видео: Рух "Визволення" / Facebook

Сам Михаил Саакашвили, лидер протеста, заявил, что акция будет продолжаться до тех пор, пока власти не выполнят все поставленные перед ними требования. 19 октября Верховная рада приняла решение направить законопроект об отмене депутатской неприкосновенности для внесения соответствующих поправок в основной закон страны в Конституционный суд.