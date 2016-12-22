Путин рассказал о перспективе появления женщины-президента в России

На пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин ответил на вопрос о том, может ли женщина стать президентом России. По мнению главы государство, эта перспектива вполне возможна, передает корреспондент РБК.

«У нас все возможно», — ответил он на вопрос журналиста.

Вопрос президенту прозвучал на фоне заявления Ксении Собчак о намерении баллотироваться на пост главы государства. Она официально объявила о своих президентских амбициях 18 октября. При этом она сравнила свое возможное появление в избирательных бюллетенях с возвращением графы «против всех».

В эфире телеканала «Дождь» Собчак сообщила, что обсудила свое возможное участие в выборах с Владимиром Путиным во время личного общения при подготовке фильма о ее отце, Анатолии Собчаке. «Мне не показалось, что он был доволен. Мне показалось, что мое решение ему не понравилось», — рассказала она.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что свое решение о выдвижении Собчак с Кремлем не согласовывала.