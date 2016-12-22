Большой театр оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушения в его поликлинике

Суд обязал Государственный академический Большой театр (ГАБТ) выплатить 150 тыс. руб. административного штрафа за нарушения, выявленные в его поликлинике. Об этом сообщается в пресс-релизе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, поступившем в РБК.

Как отмечается в сообщении, Росздравнадзор проводил плановую проверку в медицинском учреждении театра. По ее итогам, в поликлинике были выявлены нарушения и составлен протокол по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий лицензии, если такая лицензия обязательна).

Медицинскому учреждению Большого театра 24 ноября 2016 года была выдана лицензия на оказание медицинских услуг по более чем 30 специальностям, в том числе «эндокринология», «неврология», «рентгенология», «дерматовенерология», «стоматология» и «вакцинация».



«В ходе надзорных мероприятий было выявлено, что в медучреждении нарушаются лицензионные требования, порядки оказания медпомощи в части стандарта оснащения и укомплектованности при осуществлении медицинской деятельности, что несет прямую угрозу жизни и здоровью ведущим артистам страны и их семьям», — рассказали в Росздравнадзоре. Ведомство предписало Большому театру устранить нарушения до 19 октября.

«Рассмотрев материалы проверки, суд наложил на Большой театр административный штраф в размере 150 тыс. руб.», — говорится в пресс-релизе. Росздравнадзор в пятницу, 20 октября, проведет повторную проверку поликлиники Большого театра.