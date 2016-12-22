Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 57,39 EUR Нал. 68,36 67,76 USD Бирж. 57,37 -0,05 EUR Бирж. 67,86 +0,13 USD ЦБ. 57,57 +0,30 EUR ЦБ. 67,93 +0,58 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5659,01 +86,36 ММВБ 2072,73 -1,03% РТС 1138,64 -0,80% Brent 57,24 -1,65% DJIA 23149,10 -0,04% Nasdaq 6597,22 -0,41% FTSE 7523,04 -0,26%
Большой театр оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушения в его поликлинике
Лента новостей
В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину 21:52, Общество Большой театр оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушения в его поликлинике 21:48, Общество В Китае более миллиарда раз поаплодировали выступлению Си Цзиньпина 21:32, Технологии и медиа Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы России с Донбассом 21:28, Политика Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России 21:23, Политика Путин назвал целью санкций США вытеснение России с энергорынка ЕС 21:16, Политика Путин объяснил ротацию российских губернаторов 21:04, Политика Вайнштейна лишили членства в Британском институте кино 20:46, Общество Путин назвал главные ошибки России и Запада за последние 15 лет 20:40, Политика Путин ответил анекдотом на вопрос о своем будущем 20:36, Политика Audi представила A7 нового поколения 20:30, Авто Суд в Киеве вернул «Укртелеком» Ахметова государству 20:24, Бизнес Суд Германии осудил россиянина за участие в беспорядках во время G20 20:23, Общество Британское издательство скорректирует учебник после жалоб на расизм 20:18, Общество 11 советов, как купить выгодные авиабилеты 20:05, Спецпроект РБК PINK ЦБ списал средства со счетов Шишханова и Гуцериева в Бинбанке 20:03, Финансы Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Русенборг». Онлайн 20:00, Спорт Геннадий Тимченко купит долю в кубанском производителе яблок 19:45, Бизнес Супруга Джигарханяна уволилась с поста директора театра 19:41, Общество Глава Alibaba Group предсказал появление этикеток «Сделано в интернете» 19:37, Бизнес Страх дедлайна, публичного выступления, критики: как побороть стресс 19:32, РБК и Philips Глава МИД Польши заявил о недовольстве частыми визитами Путина в Венгрию 19:32, Политика Золото цифровой пробы: чего ждать от Bitcoin Gold 19:28, Деньги Путин рассказал о демократическом способе бороться со СМИ 19:24, Политика Путин назвал сверхзадачи для будущего президента России 19:16, Политика Комитет Думы отказался поддержать законопроект о выводе абортов из ОМС 19:07, Общество Психиатры предсказали депрессии 1-е место среди причин нетрудоспособности 19:04, Общество Хлопонин предложил Минфину подумать о повышении цены на коньяк 18:57, Бизнес
Большой театр оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушения в его поликлинике
Общество, 21:48
0
Большой театр оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушения в его поликлинике

Суд обязал Государственный академический Большой театр (ГАБТ) выплатить 150 тыс. руб. административного штрафа за нарушения, выявленные в его поликлинике. Об этом сообщается в пресс-релизе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, поступившем в РБК.

Как отмечается в сообщении, Росздравнадзор проводил плановую проверку в медицинском учреждении театра. По ее итогам, в поликлинике были выявлены нарушения и составлен протокол по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий лицензии, если такая лицензия обязательна).

Медицинскому учреждению Большого театра 24 ноября 2016 года была выдана лицензия на оказание медицинских услуг по более чем 30 специальностям, в том числе «эндокринология», «неврология», «рентгенология», «дерматовенерология», «стоматология» и «вакцинация».

«В ходе надзорных мероприятий было выявлено, что в медучреждении нарушаются лицензионные требования, порядки оказания медпомощи в части стандарта оснащения и укомплектованности при осуществлении медицинской деятельности, что несет прямую угрозу жизни и здоровью ведущим артистам страны и их семьям», — рассказали в Росздравнадзоре. Ведомство предписало Большому театру устранить нарушения до 19 октября.

«Рассмотрев материалы проверки, суд наложил на Большой театр административный штраф в размере 150 тыс. руб.», — говорится в пресс-релизе. Росздравнадзор в пятницу, 20 октября, проведет повторную проверку поликлиники Большого театра.

Теги: штраф , Росздравнадзор , Большой театр
Главное
ЦБ списал средства со счетов Шишханова и Гуцериева в Бинбанке Финансы
Материалы по теме
В Большой театр приняли родственницу балерины Матильды Кшесинской Общество
Большой театр назвал даты премьеры балета Серебренникова «Нуреев» Общество
Большой театр назвал провокацией сообщения о переносе «Нуреева» Мединским Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку