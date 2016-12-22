Путин назвал целью санкций США вытеснение России с энергорынка ЕС

Президент России Владимир Путин назвал главной целью американских санкций вытеснение России с энергорынка Европы. ​Об этом президент заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию которого ведет «Россия 24».

«Недавний санкционный пакет, принятый американским конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США, да и объемов еще там не хватает», — заявил Путин.

Ранее 19 октября бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что в интересах Европы положить конец санкциям против России. «США считают, что Россию можно изолировать. Это бессмысленно с политической точки зрения и опасно с экономической точки зрения», — отметил Шрёдер.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Антироссийские ограничения предусматривают ужесточение секторальных санкции в отношении российских нефтегазовых компаний. В частности, срок кредитования «Роснефти», «Газпром нефти», НОВАТЭКа и «Транснефти» в документе предложено урезать с 90 до 60 дней.

Также были введены ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых формациях.