Путин назвал главные ошибки России и Запада за последние 15 лет

Президент Владимир Путин назвал самой главной ошибкой России за последние 15 лет доверие к Европе. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию которого ведет «Россия 24».



Во время заседания журналистка из Германии спросила у Путина, какие ошибки Россия и Европа совершили за последние 15 лет в отношениях друг с другом. «Самая главная ошибка с нашей стороны в отношении Запада в том, что мы слишком вам доверяли. А ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием», — сказал российский лидер.

По мнению Путина, необходимо «перелистнуть эту страницу и идти дальше». Он отметил, что Европе и России нужно строить отношения на взаимном уважении и относиться друг к другу, как к «равноправным партнерам».

Путин, выступая на заседании Валдайского клуба также отмечал, что страны Запада, «разделив геополитическое наследие СССР», поверили «в собственную неоспоримую правоту» и объявили себя победителями в холодной войне. По мнению российского президента, западные государства стали вмешиваться во внутренние дела других стран и «экспортировать демократию, так же как в свое время советское руководство пыталось экспортировать социалистическую революцию по всему миру».

Российский лидер отметил, что самоуверенность «всегда оборачивается ошибками». «Итог печален. Это потерянные два с половиной десятилетия, множество упущенных возможностей и тяжелый груз взаимного недоверия», — сделал вывод Путин.