Британское издательство скорректирует учебник после жалоб на расизм

Британское издательство учебной литературы Pearson уберет из учебника для медсестер «Уход: концептуальный подход к обучению, том I» материалы, которые пользователи соцсетей назвали расистскими. Об этом компания написала на своей странице в Twitter.



«Мы были информированы о материалах в нашем учебном пособии для медсестер, которые могут кого-то оскорбить. Мы уберем их наших публикаций», — говорится в сообщении компании.



Как писала The New York Post, в учебнике, который был опубликован в 2014 году, в разделе о том, как люди различных культур и народностей, воспринимают боль, пользователи социальных сетей нашли расовые стереотипы. Так, в учебнике написано, что «испанцы верят, что боль — это форма наказания», пережив которое, они могут «попасть на Небеса». Также в книге написано, что афоамериканцы «более устойчивы к боли, чем люди из других культур». По данным издания, также в учебнике упоминаются арабы, мусульмане, евреи, азиаты и коренные американцы. «Коренные американцы могут предпочитать получать лекарства, которые были благословлены шаманами», — цитирует The New York Post учебник.

В Pearson в ответ на критику написали, что берут ответственность за то, что было опубликовано в книге, и «предпринимают шаги», чтобы исправить ошибку и не допустить подобного в будущем. Кроме того, в издательстве пообещали убрать оскорбительные материалы из всех публикаций, где они будут найдены.

«Мы приносим извинения за публикацию подобных материалов. Мы продолжим информировать вас о мерах, которые будут приняты, чтобы исправить предложения (в учебнике. — РБК)», — отметили в компании.