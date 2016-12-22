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Супруга Джигарханяна уволилась с поста директора театра
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Супруга Джигарханяна уволилась с поста директора театра
Общество, 19:41
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Супруга Джигарханяна уволилась с поста директора театра

Супруга заслуженного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра под руководством Джигарханяна. Об этом сообщила ее представитель Ирина Мазур, передает «РИА Новости».

«В связи с создавшейся ситуацией и с тем, что Армен Борисович продолжает ее всячески позорить, Виталина уволилась из театра по собственному желанию, а также приняла решение начать бракоразводный процесс», — сказала она. Мазур отметила, что Цымбалюк-Романовская планирует в пятницу, 20 октября, уехать из Москвы, чтобы «привести себя в порядок и восстановить подорванное этой ситуацией здоровье».

В понедельник, 16 октября, Джигарханян в эфире программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» сказал, что его жена Цымбалюк-Романовская брала «из его кармана деньги». «Она повела себя гнусно, она вор, а не человек», — говорил артист. 82-летний актер также рассказал, что он и его супруга часто ссорились и «давно не устраивали» друг друга.

Джигарханян был доставлен в 57-ю больницу в Москве 10 октября в состоянии «средней тяжести». Как рассказали РБК в справочной службе медицинского учреждения 19 октября, на данный момент состояние актера стабилизировалась, у него «нормальная температура» и снижается сахар в крови. «Его состояние становится лучше», — рассказал собеседник РБК.

За свою карьеру Джигарханян снялся более чем в 250 фильмах, в том числе в «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя» и «Собака на сене». В 1985 году он получил звание народного артиста СССР. Также он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (1995, 2005, 2010).

Теги: театр , увольнение , Армен Джигарханян
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