Путин рассказал о демократическом способе бороться со СМИ

Единственный демократический способ борьбы со СМИ — высказаться ярко, образно и талантливо, чтобы люди поверили тебе. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».

«Есть только один демократический способ бороться с тем, что кому-то не нравится — или власти, или оппозиции — высказать свое мнение, но так ярко, образно, талантливо, чтобы люди поверили вашей точке зрения, пошли за вашей позицией, встали на вашу позицию. Все остальное — недемократично», — подчеркнул президент.

То, что ситуация, которая сложилась вокруг российских медиа в США, вызывает недоумение — это «слишком мягко сказано, все с ног на голову», добавил Путин.

Президент заявил, что Россия сразу зеркально ответит, если США предпримут действия против российских медиа.

Речь идет о письме, которое Минюст США 11 сентября направил компании, обслуживающей телеканал RT America, с требованием зарегистрироваться как иностранный агент. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян на заседании комиссии по защите госсуверенитета сообщила, что из американского филиала телеканала начали массово увольняться сотрудники. Она заявила РБК, что «ответные меры России [на это решение] будут такими же».

По данным открытых источников, в американском округе Колумбия зарегистрирована RTTV America Inc, которой управляет Алекс Язловский. Его, по данным «Коммерсанта», обвинили в США в махинациях с налогами в 2014 году. После этого RT назвали RTTV America Inc одним из контрагентов и пообещали расторгнуть с ним контракт. Согласно данным на 17 октября 2017 года ни одна компания, связанная с RT, не значится в реестре иноагентов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если давление США на RT не закончится, ведомство примет ответные меры против американских СМИ. Позже Минюст России направил американским СМИ, которые работают на территории России, предупреждение о расширении списка иноагентов. Среди этих медиа: «Голос Америки», «Радио Свобода», интернет-проекты «Настоящее время», «Фактограф», «Крым.реалии», «Радио Свобода на татарском языке», «Кавказ.реалии» и «Idel.реалии» (работающие в рамках НКО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»). Получение этих предупреждений подтвердили телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».