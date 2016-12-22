Путин заявил более 620 визитах США в «святая святых» ядерного щита России

В рамках знаковых двухсторонних российско-американских соглашений США нанесли более 620 проверочных визитов в «святая святых» российского ядерного оружейного комплекса. Кроме этого, в России было выведено из военного обращения 500 т оружейного урана, это эквивалентно примерно 20 тыс. ядерных боезарядов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, о заключении в 90-е годы ряда знаковых двусторонних соглашений (17 июня 1992 года программа Нанна-Лугара, 18 февраля 1993 года программа ВОУ-НОУ). Проекты по первому документу касались в том числе учета и физической защиты ядерных материалов, демонтажа и утилизации подлодок. В рамках выполнения обязательств перед Россией США и совершили эти 620 проверочных визитов. «На предприятиях, занимающихся разработкой ядерных зарядов и боеприпасов, наработкой плутония и урана оружейного качества. США получили доступ на все совершенно секретные объекты РФ», — пояснил президент. Путин подчеркнул, что российско-американское соглашение носило «фактически односторонний характер».

В рамках второго соглашения американская сторона нанесла 170 визитов в самые закрытые зоны российских обогатительных комбинатов. Это были узлы смешивания и склады хранения материалов. Путин рассказал, что «на самом мощном в мире ядерном обогатительном уральском электрохимическом комбинате» был оборудован постоянный действующий наблюдательный пост США, а в цехах созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты ежедневно «ходили на работу». В их помещениях на совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги, подчеркнул он.

Программа Нанна — Лугара (названа в честь сенаторов США Сэмьюэла Нанна[en] и Ричарда Лугара) была подписана 12 декабря 1991 года. Соглашение ВОУ-НОУ было заключено в Вашингтоне 18 февраля 1993 года.