Адвокат займется защитой Януковича в суде без личных встреч с ним

Оболонский районный суд Киева отказался переносить судебное заседание по делу о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича из-за того, что адвокат Максим Герасько не смог встретиться со своим подзащитным. Об этом сообщает «Украинская правда».



Во время судебного заседания Герасько сказал, что не смог встретиться с Януковичем и согласовать с ним правовую позицию. «Я оставил свои координаты, соответствующее письмо, своему клиенту», — сказал защитник. Он выразил надежду, что бывший президент Украины свяжется с ним в ближайшее время.

В этой связи Герасько попросил суд сделать перерыв, потому что, по его мнению, исследовать доказательства нецелесообразно. Судья в этой просьбе отказал адвокату и отметил, что на данный момент проходит специальное судебное заседание, «при котором обвиняемый не желает реализовывать предоставленные ему законом процессуальные права». В суде пояснили, что в этой ситуации адвокат Януковича «обязан» и «имеет право» представлять своего подзащитного во время суда. Судья назвал уклонение адвоката от защиты своего клиента из-за невозможности общения с ним «неприемлемым».

Герасько также попросил суд компенсировать ему средства, которые он потратил на поездку в Ростов-на-Дону, чтобы встретиться с Януковичем. В ответ на это судья предложил адвокату обратиться с этим вопросом в Региональный центр по предоставлению вторичной правовой помощи и сказал, что суд направит туда письмо с просьбой возместить Герасько расходы на поездку.

В пятницу, 13 октября, «Украинская правда» сообщала, что, прибыв в Ростов-на-Дону, Герасько не застал бывшего украинского президента по адресу, который ему был предоставлен. В беседе с изданием адвокат рассказал, что нашел дом, где Янукович живет, и поговорил с охраной. Также он оставил сообщение с просьбой связаться с ним и визитку.

По словам Герасько, он приходил к дому два раза, 9 и 11 октября, но подзащитного не застал. «Мой клиент не отчитывается охране, когда отъезжает и прибывает», — заметил адвокат.

Янукович бежал из Украины в Россию в феврале 2014 года. В октябре управление по вопросам миграции ростовского управления МВД продлило временное убежище бывшему украинскому президенту на год, до 26 октября 2018 года. По словам источника «Коммерсанта», Янукович зарегистрирован в частном доме в Ростове-на-Дону.