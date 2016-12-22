Фурсенко заявил о соблюдении Мединским требований при защите диссертации

Министр культуры Владимир Мединский не нарушил формальных требований при защите докторской диссертации. Об этом заявил журналистам помощник президента России Андрей Фурсенко, передает «РИА Новости».

«Претензия связана не с тем, что у кого-то что-то переписал или кто-то за него написал. Сомнений в том, что он сам это написал, нет. Есть неприятие этой точки зрения задним числом», — сказал Фурсенко.

Помощник президента напомнил, что первое заключение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) о диссертации Мединского написал Юрий Пивоваров, который был председателем экспертного совета комиссии в 2007–2013 годах.

​«Тогда уж давайте разбираться и с ним тоже, как это он мог такую штуку подписать», — добавил Фурсенко.

Он отметил, что гуманитарные работы в основном имеют акценты, которые позже воспринимаются как некорректные. Фурсенко добавил, что всегда выступал за то, чтобы диссертации рассматривала не ВАК, а советы учреждений, где соискатель писал научный труд, чтобы ответственность была на них.

На просьбу журналистов прокомментировать возможную ответственность или меры, которые могут последовать за вероятным лишением министра ученой степени, Фурсенко заявил, что «одно с другим напрямую не связано».

Владимир Мединский защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук в 2011 году в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Тема научной работы министра — «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков».

Заявление о лишении Мединского ученой степени подали в апреле 2016 года два доктора исторических наук — Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также активист сообщества «Диссернет», филолог Иван Бабицкий.



В октябре 2017 года экспертный совет ВАК рекомендовал лишить его научной степени из-за того, что в диссертации есть фактические ошибки, а отношение к источникам, которые он использовал, избирательное и непрофессиональное.​ Изложенную в научной работе позицию министра они назвали противоречащей принципам «научности, объективности и историзма». Мединский считает критерием достоверности своей научной работы соответствие «национальным интересам России». Возглавлявший совет в 2007–2013 годы Юрий Пивоваров сообщил, что диссертация Мединского не поступала в совет.

Решение по отзыву степени принимает президиум ВАК. Перед этим соответствующее решение должно быть принято в диссертационном совете вуза, потом в экспертном совете ВАК.