Главу администрации Нижнего Новгорода отправили в отставку

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте администрации города.



Его уход с поста одобрила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Ранее было удовлетворено заявление об отставке его первого заместителя Сергея Миронова. На его место была назначена Наталья Казачкова, которая теперь исполняет обязанности главы администрации.

Солонченко отметила, что отставка Белова «необходима для позитивного развития Нижнего Новгорода». По ее словам, бывший глава нижегородской администрации, «несомненно, профессионал» и доказал свой профессионализм за два года работы на своей должности. Глава Нижнего Новгорода подчеркнула, что кадровые перестановки изменят жизнь горожан в лучшую сторону, и город продолжит подготовку к зиме и ранее заявленные проекты по благоустройству.

В свою очередь, Белов поблагодарил своих коллег за совместную работу и попросил их «достойно продолжать выполнять свои обязанности». Подводя итоги, он сказал, что за два года ситуация в Нижнем Новгороде стабилизировалась, удалось сбалансировать доходы и расходы города и создать базу для дальнейшего роста.

Как сообщается на сайте администрации, у Белова два высших образования. В 2004 году он окончил Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского по специальности «Экономика и бухгалтерский учет», а в 2007 году тот же вуз, но по специальности «Финансы и кредит». С 2003 по 2011 год он занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях. В 2011 году он стал первым заместителем главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, а в 2013 году он стал главой администрации Приокского района города. Должность главы администрации Нижнего Новгорода он занял 24 декабря 2015 года.