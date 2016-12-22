Тверская улица в Москве станет пешеходной на Новый год

Тверская улица в Москве впервые станет пешеходной на Новый год. На время с 31 декабря по 2 января 2018 года ее перекроют от Триумфальной площади до Манежной. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, передает «Интерфакс».



По его словам, на Тверской будут проходить «театральное действие, различные инсталляции» и анимационная программа. Немерюк отметил, что также праздничные мероприятия пройдут на улице Охотный Ряд, а также в Театральном проезде.

Глава столичного департамента отметил, что в 2018 году в Москве в пятый раз состоится фестиваль «Путешествие в Рождество». Он пройдет на 69 площадках. Также на площадках вдоль Садового кольца будет организована праздничная программа.

Заместитель главы департамента культуры столицы Владимир Филиппов рассказал, что празднование Нового года пройдет на 12 окружных и 20 парковых площадках. Они будут работать в ночь на 1 января 2018 года до 02:00. Праздничный салют в Москве будет запущен с 30 точек в 01:00.



Филиппов добавил, что в домах культуры и библиотеках «запланирована большая программа». Он отметил, что со 2 по 8 января 2018 года вход в московские музеи будет бесплатным.