Новак предложил растянуть переход на лампы не мощнее 70 Вт на три года

Министр энергетики Александр Новак предложил понизить порог для ламп накаливания со 100 до 70–50 Вт в течение двух или трех лет. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент РБК.



«Мы считаем, что мы могли бы подумать о разрешении порога для ламп накаливания со 100 до 70–50 Вт. В перспективе двух-трех ближайших лет», — сказал Новак. По его словам, также необходимо ввести сертификаты и минимальный гарантийный срок на такой товар. «Наша промышленность готова сегодня обеспечить современными энергоэффективными лампами всех», — заметил министр энергетики.

Новак рассказал, что в мире есть практика, когда «вводят различные меры для вытеснения ламп накаливания». По его словам, использование светодиодных ламп позволяет сэкономить бюджету более 3 млрд руб. В Москве была увеличена освещенность города на 40% без дополнительных затрат электроэнергии, сообщил Новак. «Темпы снижения энергоемкости у нас на уровне общемировых», — сказал он.

«С 2008 года общее снижение составит 13%. Это меньше, чем запланировано, на это есть причины — структурные изменения экономики еще не достигли своих целей», — сказал Новак. Он отметил, что в России за этот период была разработана нормативно-правовая база в области энергоэффективности, которая «соответствует международной практике».

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что по энергоэффективности Россия «уступает многим зарубежным коллегам, особенно по энергоемкости внутреннего валового продукта». Однако, по его словам, у России есть «очень значительный потенциал» для энергосбережения.

О том, что Министерство энергетики планирует предложить правительству снизить разрешенный порог для ламп накаливания, сообщал РБК со ссылкой на пресс-службу Минэнерго в начале сентября. Как рассказали в ведомстве, «вся нормативно-правовая база для развития энергоэффективных ламп, включая светодиоды, создана», а стоимость светодиодных ламп упала в три-четыре раза, до 200 руб.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил РБК, что вопрос с лампами накаливания, которые мощнее 50 Вт, нельзя решить, запретив их на законодательном уровне. По его мнению, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампочки должна проходить в условиях рынка. Селезнев отметил, что граждане России должны сами решать, какие лампочки им покупать.