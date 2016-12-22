Самарчанку оштрафовали за репосты статей The Guardian и BuzzFeed о ЛГБТ

Жительницу Самары Евдокию Романову суд оштрафовал на 50 тыс. руб. за пропаганду гомосексуализма. Уточняется, что девушка ​перепостила на свою страницу в Facebook ссылки на статьи The Guardian и BuzzFeed про ЛГБТ, передает портал ​Pro Gorod Samara.

Женщину осудили по ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

По данным портала, девушка в 2015–2016​ годах репостила материалы The Guardian про референдум о легализации однополых браков в Ирландии и BuzzFeed о выставке о российских ЛГБТ-подростках в Санкт-Петербурге. Административное дело в отношении девушки завели 26 июля.

Девушка является сотрудницей самарского регионального общественного ЛГБТ-движения «Аверс», уточняется на сайте движения.

19 октября начальник отделения по борьбе с педофилией управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД России Сергей Алабин предложил сажать за пропаганду гомосексуализма среди детей. По его словам, административное наказание не является эффективным.

В 2013 году в России был принят закон об административной ответственности за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Информация, пропагандирующая гомосексуализм, была одновременно отнесена к запрещенной для распространения среди детей.

Юрист правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов рассказал «Медузе», что с момента принятия закона по 15 сентября в России по данной статье оштрафовали 15 россиян.

