Бумаги X5 Retail Group подешевели после публикации отчетности

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) крупнейшего в России ретейлера X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») в четверг, 19 октября, снизилась на 4,05% к 15.40 по московскому времени с момента открытия торгов на Лондонской бирже.

Основное снижение произошло за 17 минут с момента опубликования результатов компании за третий квартал и 9 месяцев 2017 года. Самая низкая цена за день составила $40,52, на 15:40 мск цена одной GDR группы составляет $40,82.

Инвесторы могут негативно отреагировать на результаты, опубликованные компанией, говорится в аналитической записке UBS. Прибыльность компании оказалась ниже консенсус-прогноза, поясняется там же. Рентабельность EBITDA в третьем квартале 2017 года сократилась на 75 б.п., до 7% — это на 30 б.п. ниже и консенсус-прогноза и прогноза самого UBS. Валовая рентабельность сократилась на 69 б.п., до 23,7% за третий квартал 2017 года.

Такие результаты за отчетный период могут быть связаны с продажами товаров по промоакциям, считают аналитики. Интенсивность продаж по специальным условиям связана с неблагоприятными погодными условиями и ростом туризма из столичного региона (меньше покупателей — прим. РБК), говорится в записке UBS. Аналитики отмечают, что уровень промоакций и рентабельность компании должны нормализоваться в четвертом квартале.

Выручка компании за три квартала выросла на 26,2% до 933 млрд руб., чистая прибыль выросла на 30,7% — до 26 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Чистая прибыль компании за третий квартал выросла на 5,9% до 7,28 млрд руб. — это самый низкий квартальный рост за последние два года.

На 30 сентября под управлением компании находилось 13 тыс. магазинов, в том числе 10,4 тыс магазинов «Пятерочка», 584 супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 170 магазинов «Экспресс».