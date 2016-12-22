В Тагиле завели дело после смерти задержанного в полицейском участке

В Нижнем Тагиле Следственный комитет (СК) возбудил дело в отношении полицейского, до смерти избившего задержанного. Об этом рассказал РБК адвокат Алексей Бушмаков, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы сестры погибшего Екатерины Головко.

По словам Бушмакова, изначально СК возбудил дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий). Сейчас дела объединили. «Но официально обвиняемый не назван, хотя мы знаем, кто именно. В отделе [полиции] идут выемки и, надеемся, сотрудник станет обвиняемым», — сказал адвокат.

Бушмаков рассказал, что, по данным следствия, с 27 по 30 сентября неустановленный сотрудник полиции избил Станислава Головко, а 30 сентября с множественными травмами его госпитализировали из отдела полиции. «3 октября он скончался в больнице, сейчас по факту смерти проводится служебная проверка, но результатов еще нет», — добавил адвокат.

Бушмаков отметил, что погибший недавно вышел из тюрьмы, «а в России такая тенденция, что к таким людям сразу идет полиция, если в районе что-то случается». По его словам, погибший недавно устроился в Уралвагонзавод и «без проблем прошел все медкомиссии, поэтому он умер явно не от недостатка здоровья». «Видимо, в случае с погибшим полицейский требовал сознаться в краже, но не рассчитал силы», — заключил адвокат.

В августе Верховный суд Татарстана смягчил наказание двум полицейским, до смерти избившим задержанного. Сроки лишения свободы были уменьшены с пяти до трех лет колонии общего режима. Инцидент произошел в январе 2014 года в одном из кафе, где произошел конфликт между двумя группами молодых людей. Один из задержанных участников драки отказался проехать в отделение полиции. В ответ сотрудники правопорядка надели на него наручники, повалили на землю и избили. Задержанный умер через несколько минут от остановки сердца.