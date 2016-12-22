В Москве госпитализировали актера фильма «Табор уходит в небо»

Актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильме «Табор уходит в небо», поступил в реанимацию Городской клинической больнице № 31, рассказали РБК в справочной больницы.

«Он находится во второй реанимации, состояние тяжелое. Температура 36,8», — рассказала собеседница РБК.

По данным агентства Москва, Бузылева госпитализировали еще 13 октября. У него обнаружили язву желудка, и сразу же сделали операцию. «Ему сняли аппарат, и он сейчас дышит самостоятельно, но остается в реанимации. У него были боли, и мы даже не знали от чего, раньше у него никогда не было проблем с желудком», — рассказала агентству жена актера Наталья​ Бузылева.

Дмитрий Бузылев — актер театра и кино, поэт, композитор, сценарист, исполнитель цыганских романсов. ​Он исполнил роль брата главной героин в фильме «Табор уходит в небо». Также он сыграл в картинах «Жестокий романс», «Возвращение Будулая», «Очи черные», «Сибирский цирюльник». Также Бузылев написал и исполнил песни, прозвучавшие в фильмах «Табор уходит в небо», «Сибириада» и «Жестокий романс».