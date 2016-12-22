На Украине отменили арест россиянина за беспорядки в Одессе в 2014 году

Апелляционный суд Одесской области отменил постановление об аресте россиянина Евгения Мефедова, фигуранта дела о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщил РБК его адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, суд назначил новое рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Киевском районном суде Одессы. В то же время Рыбин сообщил, что пока россиянин Мефедов находился под стражей в соответствии с решением Киевского районного суда, ему было предъявлено новое подозрение по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственный захват государственной власти и свержение конституционного строя Украины). «Пока он содержался под стражей, этот же Киевский районный суд предъявил ему новое подозрение и избрал ему еще раз меру пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал Рыбин.

Адвокат также заявил, что намерен подать жалобу в ЕСПЧ в случае, если «украинские власти и дальше будут ограничивать его [Мефедова] свободу».

Киевский районный суд Одессы повторно поместил под стражу гражданина России Евгения Мефедова 29 мая 2016 года. Ильичевский суд города Черноморска Одесской области 18 сентября оправдал Мефедова и еще 18 фигурантов дела. После оглашения вердикта у здания суда начались беспорядки. В тот же день в здании суда представители СБУ и прокуратуры Одесской области вновь предъявили Мефедову и Сергею Долженкову обвинения в «подрыве территориальной целостности Украины» и арестовали их. Свои действия представители СБУ и прокуратуры объяснили тем, что в отношении них «появились новые подозрения» в «сепаратизме».

Столкновения между пророссийскими сторонниками движения «Антимайдан» и проукраинскими активистами движения «Евромайдан» в Одессе произошли 2 мая 2014 года. В результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Пострадало несколько сотен человек.