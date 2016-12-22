Гидрометцентр пообещал москвичам снег в воскресенье

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РБК, что в воскресенье, 22 октября, в Москве выпадет снег.

«В субботу [21 октября] еще возможен мокрый снег и дождь, а вот в воскресенье [22 октября] уже совершенно определенно ожидается снег. Это будет не повсеместно. За сутки выпадет 1 мм снега, это совсем немного», — заявил Вильфанд.



По его словам, в ближайшие дни в столице наступит резкое похолодание, в выходные, 21–22 октября, ожидается падение температуры до минус 3 градусов.

Ранее синоптики обещали, что с 19 октября температура в Москве начнет падать в связи с приближением «глубокой осени». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Вадима Заводченкова, 19–20 октября температура воздуха составит плюс 6–9 градусов.