«Роснефть» поставит CEFC China Energy 50 млн т нефти

«Роснефть» будет поставлять китайской CEFC China Energy («Хуасинь») 10 млн т нефти в год, сообщил исполнительный директор CEFC Ли Юнг в ходе Евразийского экономического форума в Вероне (цитата по «РИА Новости»).

Пятилетний контракт на поставку был заключен в сентябре, сообщила российская сторона. Компании также подписали соглашение о совместной добыче на проектах в Западной и Восточной Сибири, а также в сфере нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами.

CEFC China Energy планирует стать новым крупным акционером «Роснефти»: компания собирается купить у консорциума Glencore и Qatar Investment Authority 14,16% из принадлежащих ему 19,5% акций «Роснефти». Сумма сделки составит примерно $9,2 млрд, сейчас стороны ожидают одобрения регуляторов. Кредит на большую часть суммы — $5,1 млрд — китайскому партнеру может предоставить ВТБ, сообщило агентство Reuters. Представитель CEFC пояснил лишь, что в кредитовании сделки будут принимать участие российские банки.