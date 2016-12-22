Консульство в Дубае заявило об ухудшении ситуации с российскими моряками

Ситуация с российскими моряками, находящимися на арестованном судне «Кристал Ист» в порту Шарджа в ОАЭ, изменилась «только в худшую сторону», заявил РБК консул России в Дубае и Северных Эмиратах Антон Шарагов.

По его словам, на корабле заканчивается топливо. Когда оно закончится, ​«корабль будет обесточен, выйдут из строя морозильно-холодильные установки, начнут портиться продукты и так далее». «С портовыми властями мы работаем очень плотно и постоянно, по несколько раз в день общаемся с судовладельцем [«Находка-Портбункер»]. Всё замыкается на судовладельце», — сообщил Шарагов.

Он сообщил, что местные портовые власти готовы осуществить смену экипажа и заправку судна топливом. «Но должен прибыть сменный экипаж, и еще они [портовые власти] просят письмо от страховщика. Мы связывались с судовладельцем, он постоянно ссылается на то, что денег нет и ничего сделать он не может», — пояснил Шарагов.

Он отметил, что просто снять людей с судна и отправить на родину местные власти не дадут, «потому что судно получится «летучий голландец» без людей на экипаже». «В порт его не заведут, потому что за штрафную стоянку этого судна штраф $1000 в сутки. Уже только за штрафную стоянку перед портовыми властями за судно должны более $80 тыс. Просто так моряки не уходят с корабля и корабль не остается пустой — это запрещено нормами судоходства. Этого местные власти не допустят», — добавил он.

Акционер компании «Находка-Портбункер» Вячеслав Цой в разговоре с РБК назвал ситуацию с русскими моряками, находящимися на арестованном судне, «очень непростой». «Мы решаем эту проблему, этим только и занимаемся 25 часов в сутки. Мне надо забрать людей [с судна], я очень беспокоюсь о судьбах людей. Нам нужна просто помощь, чтобы людей забрали с судна. Я прошу консульство о репатриации», — сообщил Цой.

По его мнению, идея со сменой экипажа является «тупиковой». «Кто из нормальных людей поедет туда, [учитывая], что компания находится в банкротстве? [У компании] конкурсное производство, нет денег платить людям. Кто будет завозить топливо, продукты питания?» — отметил Цой.

По его словам, портовые власти заинтересованы в том, чтобы люди находились на судне. «Каждый день [портовые власти] получают $1 тыс. Чем больше это судно простоит, тем для них это будет лучше. C 27 июня по сегодняшний день [долг за штрафную стоянку перед портовыми властями составил] $87 тыс., просто из-за того, что судно стоит на рейде. Они [портовые власти] ничего не делают», — добавил Цой.

13 октября моряки «Кристал Ист» обратились с просьбой разрешить ситуацию с задержанием судна в дубайском порту Шарджа и возвращением в Россию. Из-за ситуации с владельцем судна у экипажа возникли проблемы с получением топлива и провизии, он не имеет доступа к квалифицированной медицинской помощи.

Судно «Кристал Ист» было арестовано в порту Шарджа в ОАЭ 27 июля. Тогда представители береговой охраны изъяли загранпаспорта у членов экипажа и известили, что судно арестовано по иску Газпромбанка. В Газпромбанке изъятие паспортов объяснили тем, что у «Кристал Ист» отсутствует договор с судовым агентом, представляющим его в иностранном порту. Прежний агент — компания Whales Shipping Line LLC — разорвала договор с владельцем судна, компанией «Находка-Портбункер», так как ее долг превысил $700 тыс. Сама «Находка-Портбункер» задолжала Газпромбанку более $12 млн.