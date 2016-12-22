В Москве грабители в балаклавах отобрали у китайцев $700 тыс.

На юго-востоке Москвы четверо неизвестных в балаклавах напали на двух мужчин, отобрав у них две сумки с $700 тыс. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в среду, 18 октября, около 13.30 в районе Марьино, около дома № 163 по улице Люблинская. Нападающие распылили из баллончика неустановленную раздражающую смесь в лицо мужчинам ​1970 года рождения и мужчине 1990 года рождения. После этого злоумышленники похитили сумки с деньгами и скрылись.

Полиция оценила нанесенный ущерб в 40,1 млн руб. Следователи возбудили уголовное дело по статье разбой.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что нападение было совершено на двух граждан Китая и жителя Подмосковья. С места преступления подозреваемые скрылись на автомобиле Volvo. Позднее они были задержаны, у них была обнаружена сумка с деньгами.

18 октября в парке «Сокольники» двое неизвестных с травматическим оружием напали на мужчину, украв у него портфель с 3 млн руб. Пострадавший был госпитализирован.

