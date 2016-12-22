Полиция заявила о 700 участниках акции у Верховной рады

В акции протеста возле здания Верховной рады в Киеве по состоянию на 11:00 мск участвует около 700 человек. Об этом сообщается в Twiiter МВД Украины.

Активисты требуют от депутатов проголосовать за создание антикоррупционного суда, отмену депутатской неприкосновенности и реформу избирательного законодательства на Украине.

Сотрудники правоохранительных органов требуют от митингующих вернуть щиты, которые они накануне украли во время столкновений с сотрудниками Национальной гвардии. Об этом заявил телеканалу «112 Украина» директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. По его словам, часть этих щитов была изъята у протестующих.

Главной задачей силовиков Шевченко считает не допустить попадания оружия в периметр акции.

В четверг, 19 октября, в Раде запланировано рассмотрение двух законопроектов — об отмене депутатской неприкосновенности и изменениях избирательного законодательства, передает «112 Украина». Спикер Рады Андрей Парубий поручил транслировать заседание активистам, сообщает портал «Слово и дело».

Протестная акция у здания Рады в Киеве началась 17 октября. Среди ее организаторов заявлены в том числе партии «Движение новых сил» бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, «Самопомощь», а также объединение «Свобода».

По данным Артема Шевченко, которые приводит «112 Украина», во время столкновений на митинге пострадали пять человек, из них двое — сотрудники полиции. «Один из них в больнице с травмами средней тяжести, другой — в лучшем состоянии. Были также три человека, обратившихся за помощью к врачам», — пояснил он. Ранее сообщалось о трех пострадавших. Все они пострадали во время столкновений участников акции с силовиками, в результате которых полицейские задержали 11 человек.

Вечером 17 октября активисты установили палатки на проезжей части улицы Грушевского около парламента.