В Facebook Messenger допустили его использование «российскими агентами»

Глава Facebook Messenger Дэвид Маркус рассказал о возможном использовании приложения «российскими агентами» для влияния на выборы президента США в 2016 году. Об этом он сообщил во время выступления на конференции D.Live Laguna (The Wall Street Journal's Exclusive Tech Conference) в калифорнийском Лагуна-Бич, которую трансилировало издание WSJ.

По его словам, из 470 аккаунтов, которые связывают с попыткой оказать вмешательство на выборы в США, «лишь немногие» использовали Messenger для общения с пользователями. Он добавил, что Facebook вместе со следователями продолжает выяснять, как связанные с Россией аккаунты пытались повлиять на выборы.

«Естественно, когда вы создаете платформу с ежемесячной аудиторией 2 млрд пользователей, иногда могут случаться плохие вещи, но мы (компания) не должны мириться с этим», — заключил он.

В сентябре директор службы безопасности Facebook Inc. Алекса Стамоса сообщила в блоге компании, что Россия за несколько месяцев до и после президентских выборов в США покупала в соцсети Facebook свыше «3 тыс. политически разовых объявлений». Информацию о покупке такой рекламы передали спецпрокурору США, а позже этим заинтересовался американский сенат. Главный исполнительноый директор компании Марк Цукерберг пообещал передать указанные данные конгрессу США для расследования дела о «вмешательстве России» в предвыборную гонку в 2016 году.

В Кремле опровергли причастность к размещению политической рекламы в Facebook.

Компания Google обнаружила признаки российского вмешательства в президентские выборы в США. Связанные с Россией аккаунты размещали рекламу на YouTube, в Gmail, и на принадлежащей компании рекламной платформе DoubleClick. Всего на эту рекламу было потрачено в районе $100 тыс.

В октябре главный исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг заявила, что компания разрешит размещение политической рекламы из России, при уверенности, что такие объявления будут публиковать с аккаунтов реальных людей, а не с фейковых аккаунтов.

Приложение Facebook Messenger используется для мгновенного обмена сообщениями, фото и видео. С 2015 года, чтобы использовать данное приложение, нужно регистрироваться в Facebook. Чтобы войти в Messenger, надо указать номер телефона.