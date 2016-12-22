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Отставного полковника МВД задержали по подозрению в убийстве в Москве
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Отставного полковника МВД задержали по подозрению в убийстве в Москве
Общество, 12:14
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Отставного полковника МВД задержали по подозрению в убийстве в Москве

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в том, что он в центре города застрелил мужчину из-за дорожного конфликта. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, задержанный — житель столицы 1977 года рождения. В ходе допроса свою вину в совершении преступления он полностью признал. Подозреваемый пояснил, что совершил указанное преступление из-за дорожного конфликта.

Как рассказали РБК в ГУ МВД по Москве, следствие подозревает в совершении преступления полковника МВД в отставке.

СМИ опубликовали видеозапись убийства мужчины в центре Москвы
Общество

Убийство было совершено 16 октября. Жертвой стал 38-летний уроженец Чечни. Он получил шесть огнестрельных ранений в голову, грудь, спину и руку. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Тело было обнаружено во дворе одного из домов по улице Новослободская рядом с автомобилем Infiniti. По данным правоохранителей, автомобиль принадлежал другому выходцу из Чечни, бойцу ММА.​

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Теги: Москва , МВД , Чечня , расстрел , полковник
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