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Медики рассказали о состоянии Кокшенова и Джигарханяна
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Медики рассказали о состоянии Кокшенова и Джигарханяна
Общество, 10:55
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Медики рассказали о состоянии Кокшенова и Джигарханяна

Состояние 81-летнего актера Михаила Кокшенова тяжелое, рассказали РБК в справочной Первой градской больницы имени Пирогова.

Кокшенова 17 октября госпитализировали с подозрением на инсульт в столичную Городскую клиническую больницу №1 после того, как ему стало плохо на улице. Сейчас он находится в реанимации. В больнице диагноз инсульт подтвердился.

Кроме того, в 57-й городской больнице Москвы сейчас находится актер Армен Джигарханян. Как сообщили РБК в справочной медучреждения, он идет на поправку. «Состояние стабильное, температура нормальная. Сахар снижается, и его состояние становится лучше», — рассказал собеседник РБК.

Джигарханян был госпитализирован в 57-ю больницу 10 октября, однако известно об этом стало лишь в понедельник, 16 октября. В больницу он поступил в состоянии «средней тяжести». В начале октября артисту исполнилось 82 года.

Михаил Кокшенов играл в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Не может быть», «Спортлото-82», а также в сериалах «Воронины» и «Папины дочки». Как режиссер он работал над картинами «Русский бизнес», «Секрет фараона», «Феномен» и другими.

Армен Джигарханян снялся более чем в 250 фильмах, в том числе в «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя» и «Собака на сене».

 

Теги: Армен Джигарханян , Михаил Кокшенов
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