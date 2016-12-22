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В результате атаки боевиков в Афганистане погибли 43 военных
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В результате атаки боевиков в Афганистане погибли 43 военных
Политика, 11:28
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В результате атаки боевиков в Афганистане погибли 43 военных

В результате подрыва заминированного автомобиля у военной базы в афганской провинции Кандагар погибли 43 афганских военных, сообщает агентство Reuters со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Как рассказали агентству, атака была совершена в ночь на 19 октября. В результате нападения также были ранены десять военнослужащих афганской армии. По данным Министерства обороны Афганистана, десять террористов были убиты.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан». Как заявил представитель местной ячейки «Талибана», атаке смертника на заминированном автомобиле предшествовало нападение вооруженных боевиков. По его словам, жертвами теракта стали около 60 афганских военнослужащих.

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Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, это уже третье нападение талибов на афганских военных за неделю.

Боевые действия против движения «Талибан» в Афганистане были начаты в 2001 году силами международной коалиции и их афганскими союзниками. Позднее мандат на проведение операции был передан НАТО. В 2014 году президентом США Бараком Обамой было объявлено о выводе основной части американского контингента из страны.

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Представители США остались для обучения и консультаций военнослужащих и сотрудников сил безопасности Афганистана. Кроме того, поддержку афганской армии оказывает американская авиация, которая неоднократно наносила ошибочные удары по гражданским объектам. По состоянию на конец августа в стране находилось 11 тыс. американских военных. Президент США Дональд Трамп тогда заявил о «неприемлемости» полного ухода американских военных из Афганистана. Кроме того, его администрация разработала новую стратегию для стабилизации ситуации в стране. В частности, она предусматривает увеличение американского контингента на 4 тыс. человек.

На данный момент правительство в Кабуле контролирует чуть более 62% территории страны. Остальная часть Афганистана находится под контролем «Талибана» (16% территории), запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и других группировок.

Теги: Афганистан , жертвы , военные , Теракт
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