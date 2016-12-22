В результате атаки боевиков в Афганистане погибли 43 военных

В результате подрыва заминированного автомобиля у военной базы в афганской провинции Кандагар погибли 43 афганских военных, сообщает агентство Reuters со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Как рассказали агентству, атака была совершена в ночь на 19 октября. В результате нападения также были ранены десять военнослужащих афганской армии. По данным Министерства обороны Афганистана, десять террористов были убиты.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан». Как заявил представитель местной ячейки «Талибана», атаке смертника на заминированном автомобиле предшествовало нападение вооруженных боевиков. По его словам, жертвами теракта стали около 60 афганских военнослужащих.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, это уже третье нападение талибов на афганских военных за неделю.

Боевые действия против движения «Талибан» в Афганистане были начаты в 2001 году силами международной коалиции и их афганскими союзниками. Позднее мандат на проведение операции был передан НАТО. В 2014 году президентом США Бараком Обамой было объявлено о выводе основной части американского контингента из страны.

Представители США остались для обучения и консультаций военнослужащих и сотрудников сил безопасности Афганистана. Кроме того, поддержку афганской армии оказывает американская авиация, которая неоднократно наносила ошибочные удары по гражданским объектам. По состоянию на конец августа в стране находилось 11 тыс. американских военных. Президент США Дональд Трамп тогда заявил о «неприемлемости» полного ухода американских военных из Афганистана. Кроме того, его администрация разработала новую стратегию для стабилизации ситуации в стране. В частности, она предусматривает увеличение американского контингента на 4 тыс. человек.

На данный момент правительство в Кабуле контролирует чуть более 62% территории страны. Остальная часть Афганистана находится под контролем «Талибана» (16% территории), запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и других группировок.