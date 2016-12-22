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Кудрявцев опроверг информацию о намерении стать консультантом Собчак
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Кудрявцев опроверг информацию о намерении стать консультантом Собчак
Политика, 10:51
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Кудрявцев опроверг информацию о намерении стать консультантом Собчак

Совладелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев заявил, что информация о том, что он хочет стать консультантом телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, является fake news. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Это все чистой воды fake news. Я дружу с Ксенией Собчак. Я не занимаюсь предвыборными технологиями», — объяснил он.

Как заявил Кудрявцев, он консультировал Собчак относительно того, стоит ли ей отвечать на статью в газете «Ведомости» о женщинах-кандидатах в президенты России.

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18 октября телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщал о том, что консультантами Ксении Собчак в ее предвыборной кампании станут совладелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев и политтехнолог Виталий Шкляров. Последний консультировал кандидата в президенты США Берни Сандерса и кандидата в депутаты Госдумы Дмитрия Гудкова. Также он утверждал, что участвовал в кампании президента США Барака Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Телеведущая Ксения Собчак заявила о своем намерении участвовать в президентской гонке 18 октября. Она сравнила свое выдвижение с возвращением графы «Против всех» для тех, у кого «нет своего кандидата» или он не допущен к выборам, для тех, кто хочет выразить свой протест против «Путина, Явлинского, их дублеров и заместителей». Кремль не подтвердил предварительного согласования ее кандидатуры на выборах.

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О том, что в Кремле рассматривают женщину-кандидата в президенты в качестве спарринг-партнера Путина на выборах 2018 года, «Ведомости» сообщили в начале сентября. Тогда в публикации Собчак была названа «идеальным кандидатом» на подобную роль. Владимир Путин 5 сентября допустил появление Собчак в качестве кандидата в президенты.

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Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который также заявил о намерении баллотироваться в качестве кандидата на выборах главы государства, раскритиковал возможное намерение Собчак, обвинив ее в сговоре с администрацией президента, а также в дискредитации оппозиции и либералов в России. Собчак обвинила Навального в «монополизации оппозиционности» и призвала действовать вместе.

Теги: Ксения Собчак , Демьян Кудрявцев , Президент России , Выборы
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