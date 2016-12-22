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Приземлившийся на шоссе во Флориде самолет врезался в два автомобиля
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Приземлившийся на шоссе во Флориде самолет врезался в два автомобиля
Общество, 09:56
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Приземлившийся на шоссе во Флориде самолет врезался в два автомобиля

В городе Сент-Питерсберге, штат Флорида, легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на проезжую часть. Об этом говорится в сообщении полиции города.

Пострадали пять человек, трое пострадавших отправлены в госпиталь.

Как сообщает телеканал Fox News, пилот пытался отвести самолет от жилых домов, однако всё равно столкнулся с двумя автомобилями. После жесткой посадки самолет загорелся. По информации пожарной службы города, самолет направлялся в аэропорт Альберт Уиттед и, предположительно, вылетел из столицы штата, города Таллахасси.

В результате инцидента никто не погиб, пострадавшие получили ранения средней тяжести.

По данным телеканала Channel 8, упавший самолет — Cessna 402b 1978 года выпуска. Он принадлежал компании Noble Charter Service.

В августе в американском штате Джорджия близ города Саванна разбился легкомоторный самолет. В инциденте погибли три человека, находившиеся на борту самолета — пилот и супружеская пара.

Теги: столкновение , Флорида , шоссе , Самолет
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