Приземлившийся на шоссе во Флориде самолет врезался в два автомобиля

В городе Сент-Питерсберге, штат Флорида, легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на проезжую часть. Об этом говорится в сообщении полиции города.
Пострадали пять человек, трое пострадавших отправлены в госпиталь.
Как сообщает телеканал Fox News, пилот пытался отвести самолет от жилых домов, однако всё равно столкнулся с двумя автомобилями. После жесткой посадки самолет загорелся. По информации пожарной службы города, самолет направлялся в аэропорт Альберт Уиттед и, предположительно, вылетел из столицы штата, города Таллахасси.
В результате инцидента никто не погиб, пострадавшие получили ранения средней тяжести.
По данным телеканала Channel 8, упавший самолет — Cessna 402b 1978 года выпуска. Он принадлежал компании Noble Charter Service.
В августе в американском штате Джорджия близ города Саванна разбился легкомоторный самолет. В инциденте погибли три человека, находившиеся на борту самолета — пилот и супружеская пара.