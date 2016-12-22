Хирург районной больницы стал сенатором от Сахалина

Сахалинская областная дума избрала врача Юрия Архарора представителем региона в Совете Федерации, говорится в сообщении на сайте представительного органа.

Конкурентом Архарова, представителя партии «Единая Россия» на пост сенатора была член фракции КПРФ регионального парламента Светлана Иванова.

На заседании областной думы Иванова заявила о необходимости отложить избрание представителя от региона. После того, как большинство депутатов выступили за проведение выборов 19 октября, она предложила собственную кандидатуру на пост сенатора, так как представителем от региона должен быть человек, обладающий «большим опытом депутатской деятельности». «Вы, наверное, неплохой врач, но депутатская деятельность и работа по защите интересов территории — нечто другое, и для этого нужны другие опыт, знания и умения», — заявила Иванова в ответ на предложение избрать Архарова сенатором от Сахалинской области

По итогам тайного голосования 19 депутатов выступили за кандидатуру Архарова и пять — за Иванову.​ В связи с этим депутатские полномочия Архарова были досрочно прекращены. Он сменит в Совете Федерации сенатора Александра Верховского.

Как сообщает ТАСС, Архаров поблагодарил депутатов фракции «Единая Россия» за выдвижение. «Я сам являюсь жителем Углегорского района и не понаслышке знаю проблемы периферии. Сегодня нам надо совместно добиваться улучшения качества жизни островитян», — приводит агентство его слова.​

Юрий Архаров работает хирургом в центральной районной больнице города Углегорск Сахалинской области. Он является депутатом Сахалинской областной думы и входит в Комитет по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению регионального парламента.